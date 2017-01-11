Мурманск, 11 января, 2017, 12:01 — ИА Регнум. Атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трёх судов: модулевоза AUDAX, сухогруза «Арктика-1» и танкера «Штурман Овцын». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе коммуникаций ФГУП «Атомфлот».

Kiselev d Ледокол «50 лет Победы»

«Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье — за нефтью к терминалу Новопортовского месторождения в район мыса Каменный, — объяснили в отделе. — Это первая такая транзитная проводка, длившаяся с декабря по январь».

По информации Росатомфлота, сейчас атомный ледокол «50 лет Победы» работает в Карском море и помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Обскую губу.

«Среди следующих в порт Сабетта суда Мурманского морского пароходства — танкеры «Индига», «Варзуга», теплоходы «Кузьма Минин», «Михаил Кутузов», а также суда транспортной компании «Северный проект» и другие, — сообщили в отделе коммуникаций. — Танкеры «Газпромнефти» в сопровождении ледоколов Росатомфлота следуют к мысу Каменный».

Отметим, только за декабрь 2016 года ледоколы Росатомфлота провели в порт Сабетта 24 судна и еще 21 — в направлении мыса Каменный.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал.