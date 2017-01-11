Москва, 11 января, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Причины сокращения Резервного фонда России в 2016 году кроются в необходимости финансирования бюджетных расходов. Другой причиной сокращения объема средств в Резервном фонде стало, как ни парадоксально, укрепление рубля, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

ИА REGNUM Рубль

«Часть средств Резервного фонда была размещена в долларах и евро, а эти валюты в течение 2016 года подешевели по отношению к рублю (доллар — на 18%, евро — более чем на 19%). Таким образом, согласно отчету Минфина, на убытках от курсовой разницы Резервный фонд в 2016 году потерял дополнительно 531,5 млрд рублей», — пояснила эксперт.

«Ничего трагического в опубликованных цифрах по сокращению средств Резервного фонда нет. В конечном счете, «заначка» существует для того, чтобы ее тратить, а такие статьи расходов как расходы на оборону (в том числе на сирийскую военную операцию) и безопасность страны обсуждению не подлежат, — считает Мильчакова. — В данном контексте критиковать Минфин России можно только за то, что он еще в 2015 году не потрудился продать валюту и перевести средства Резервного фонда в рубли. Тем более, что в конце 2015 года на фоне повышения процентной ставки в США и возникшей глобальной паники на мировых рынках, особенно на нефтяном, рубль как никогда нуждался в поддержке со стороны Банка России или Минфина».

«Что касается беспокойств относительно исчерпания Резервного фонда в течение 2−3 ближайших лет, то нужно отметить, что подобные прогнозы уже не новость и в Минфине существуют планы относительно того, где и как хранить сбережения государства. Кроме Резервного фонда, у государства есть также Фонд национального благосостояния (ФНБ), средства в котором, согласно отчету Минфина в 2016 году сократились всего на 11% до 4,63 трлн рублей, и если эти средства будут правильно размещены — в рублевые активы с низким уровнем риска — то проблемы убытков от курсовой разницы у ФНБ в 2017 году не будет. В России при ее низком соотношении долга к ВВП (38%) вполне можно занимать на открытом рынке, в том числе за рубежом (в контексте возможного улучшения отношений между Россией и Западом в текущем году)», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, по сообщению Министерства финансов РФ, объем денежных средств в российском Резервном фонде за 2016 год уменьшился в 3,7 раза или на 73% — с 3,64 трлн рублей до 972,13 млрд рублей.

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