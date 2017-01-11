Санкт-Петербург, 11 января, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Электромонтажник упал с лестницы-стремянки с высоты двух метров на стройплощадке стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга. При падении 35-летний рабочий получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Рабочие на стадионе

По данным агентства «Оперативное прикрытие», инцидент произошел 10 января около полудня. Упав на ступеньки каменной лестницы, мужчина получил перелом костей таза и перелом левого бедра со смещением.

Пострадавший госпитализирован в Военно-медицинскую академию в состоянии средней тяжести с травматическим шоком. По факту случившегося правоохранительные органы начали доследственную проверку.

Добавим, что на строительстве стадиона «Зенит-Арена» неоднократно происходили случаи падения людей с высоты. Как правило, они заканчивались смертью пострадавших.

Так, 5 августа 2016 года мужчина, 1975 года рождения, упал с четырехметровой высоты во время выполнения работ по остеклению. Получившего травмы человека увезли в больницу, где он скончался.

7 октября 2016 года на «Зенит-Арене» погиб рабочий, упав с большой высоты в шахту лифта.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря 2016 года строительные работы первого этапа по возведению стадиона на Крестовском острове Санкт-Петербурга были официально завершены. Госстройнадзор Санкт-Петербурга издал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию.

По заверению чиновников Смольного, все работы по приспособлению «Зенит-Арены» к проведению футбольных матчей, а также все работы вокруг стадиона и благоустройство территории должны завершиться к 1 мая 2017 года.