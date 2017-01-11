Москва, 11 января, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Родственникам погибших при крушении самолета Ту-154 на основании подготовленных документов произведены все выплаты по линии Фонда социального страхования. Об этом заявил руководитель Роструда Всеволод Вуколов, сообщили в ведомстве.

Unsplash Обломки самолета

Также главами порядка 20 регионов, жителями которых являлись погибшие, приняты решения о выделении средств для оказания помощи семьям погибших.

«Выплаты носят заявительный характер, членам семей погибших оказана вся необходимая помощь в подготовке документов. Большинство заявителей уже получают все причитающиеся им пособия и компенсации. Данная работа налажена и находится на постоянном контроле», — уточнил Вуколов.

Помимо этого Роструд готов рассмотреть потребности каждой семьи в дополнительном трудоустройстве для членов семьи, помощи с устройством в детские сады, помощи с обучением и другие виды социальной помощи.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, летевший в Сирию на российскую базу Хмеймим, разбился 25 декабря в районе города Сочи. Погибли 92 человека: артисты Ансамбля имена Александрова, журналисты, Доктор Лиза, члены экипажа. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

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