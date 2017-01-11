Москва, 11 января, 2017, 10:29 — ИА Регнум. Фракция ЛДПР предлагает ввести в Уголовный кодекс новый вид наказания — ссылку. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Цитата из д/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж. Александр Роу.1969. СССР Золотая молодежь

По его словам, такая мера будет особенно действенна для «золотой молодежи». «Нам показывают Мару Багдасарян, она уже более популярная, чем сказка про Красную шапочку, бедная Мара — кататься на машинах у нее здоровье есть, а выполнять обязательные работы как меру наказания — она сразу больна», — иронизирует Жириновский.

«Мы внесем поправку — надо вводить новый вид наказания — ссылки, как было при царе. Из Москвы выслать лет на 5 — для них это будет самый страшный вид наказания. Никаких арестов, ничего — высылка за пределы Москвы», — сказал лидер ЛДПР, напомнив, что руководители СССР, Ленин и Сталин, долгое время провели в ссылках при царском правительстве.

10 января участница гонок на внедорожнике Мара Багдасарян приступила в качестве подсобного рабочего к отработке обязательных работ, назначенных ей судом за административные правонарушения. Она отбыла 10-дневный административный арест за участие в гонках и нарушение ПДД. В качестве наказания за правонарушения ей было назначено 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и на 14 суток.