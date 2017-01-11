Благовещенск, 11 января, 2017, 10:32 — ИА Регнум. В Благовещенске за первую неделю нового года взлетели цены на свежие огурцы. По первым январским данным Амурстата, рост показателя составил 25%, за 2016 год огурцы подорожали на 83 рубля. Кроме того, наблюдается повышение стоимости среди молочной продукции и ряда других овощей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

krzys16 Огурцы

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В первую неделю 2017 года на территории Благовещенска подорожало молоко пастеризованное на 1,6%, стерилизованное — на 2%. Стоимость сметаны выросла на 1,5%, творога — на 0,8%, сычужные сыры подорожали на 2,3%.

Белокочанная капуста стоит на 8,7% больше, репчатый лук — 3,1%, морковь подорожала на 1,2%, свежие помидоры — на 4,9%. Самый резкий рост цен наблюдается на огурцы, продукция подорожала в новом году на 25%.

Куриные яйца упали в цене на 5,2%, сахар — 0,3%, поваренная соль — 0,4%, пшеничная мука — 1,2%, пшено — 2,4%. Яблоки подешевели на 0,6%.

Значительней всего за 2016 год подорожало масло: 5 декабря оно стоило 592 рубля, а 9 января — 637,50 рублей, сыры за этот период подорожали на 44,59 рубля, огурцы — на 83,16 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувшем году, по данным Росстата, больше всего в цене выросло сливочное масло — на 20,5%, молоко и молочная продукция подорожала на 9,5%, рыба и морепродукты — 8,6%, крупа и бобовые — 6,4%, хлеб и хлебобулочные изделия — 5,9%. За первые 10 месяцев 2016 года производство масла снизилось на 0,7%. Напротив, плодовоовощная продукция подешевела на 6,8%, сахар — 6%.