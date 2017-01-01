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Росстат назвал стоимость новогоднего стола

Общество
«Стоимость в этом году составит 5 тыс. 585 рублей»

Москва, 1 Января 2017, 00:07 — REGNUM  Классический новогодний стол в среднем по Российской Федерации (РФ) обойдется семье из четырех человек в 5585 рублей, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.

По его словам, данная цифра характерна для новогоднего стола, в который входят, в том числе, копчености, красная икра, два вида салата, коньяк, вино, овощи и фрукты.

«Стоимость в этом году составит 5 тыс. 585 рублей, — говорит Егоренко. — Рост по сравнению 3,6%, то есть на 200 рублей».

При этом заместитель руководителя Росстата отметил, что стоимость новогоднего стола для семьи в российской столице будет выше — почти 7 тыс. рублей.

По его словам, более экономичный новогодний стол, где икру и копчености заменяют селедка и колбаса, обойдется для жителей страны в 1954 рубля, что на 3,9% больше, чем год назад.

«В Москве это 2,5 тыс. руб.», — отметил Егоренко.

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