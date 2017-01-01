Росстат назвал стоимость новогоднего стола
Москва, 1 Января 2017, 00:07 — REGNUM Классический новогодний стол в среднем по Российской Федерации (РФ) обойдется семье из четырех человек в 5585 рублей, что на 3,6% больше, чем в 2015 году. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Егоренко.
По его словам, данная цифра характерна для новогоднего стола, в который входят, в том числе, копчености, красная икра, два вида салата, коньяк, вино, овощи и фрукты.
«Стоимость в этом году составит 5 тыс. 585 рублей, — говорит Егоренко. — Рост по сравнению 3,6%, то есть на 200 рублей».
При этом заместитель руководителя Росстата отметил, что стоимость новогоднего стола для семьи в российской столице будет выше — почти 7 тыс. рублей.
По его словам, более экономичный новогодний стол, где икру и копчености заменяют селедка и колбаса, обойдется для жителей страны в 1954 рубля, что на 3,9% больше, чем год назад.
«В Москве это 2,5 тыс. руб.», — отметил Егоренко.
- 14 Декабря 2016 Котлета в небе, Почта Снегурочки и забег в валенках: Кострома на Новый год
-
- 14 Декабря 2016 Названа стоимость новогоднего стола для семьи из четырех человек
-
- 15 Декабря 2016 NB!Радио REGNUM: первый выпуск за 15 декабря
-
- 15 Декабря 2016 Елки, квесты и спорт: что ждет жителей Тульской области на Новый год