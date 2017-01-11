Москва, 11 января, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Имущество бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции, арестовано судом по ходатайству следователей центрального аппарата СКР. Речь идет о 15 объектах недвижимости и средствах в размере не менее 564 млн рублей, рассказал зампредседателя СКР Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту», опубликованному 11 января.

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По словам Краснова, процедура установления имущества обвиняемого в рамках этого дела продолжается, в дальнейшем оно также может быть арестовано с целью обеспечения исполнения уголовного наказания. Представитель СК пояснил, что подробности преступления, в котором обвиняется экс-глава МЭР, не раскрываются в интересах следствия. В настоящее время проводятся сложные судебные экспертизы.

Он напомнил, что Алексей Улюкаев был задержан с поличным, то есть непосредственно в момент совершения преступления. Факт противоправных действий зафиксирован в результатах оперативно-разыскных мероприятий и протоколах следственных действий. Следствие обладает также фото‑ и видеоматериалами, однако их распространение в СМИ признано нецелесообразным.

Ранее сообщалось о том, что под арест попали 10 земельных участков, принадлежащих экс-министру, и жилой дом. Объекты находятся в Смоленской области.

Напомним, 14 ноября 2016 года глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев был задержан в офисе «Роснефти». По версии следствия, чиновник был задержан при получении взятки в размере $2 млн. Вознаграждение было ему передано за положительную оценку, выданную МЭР в отношении сделки по приобретению «Роснефтью» госпакета акций компании «Башнефть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок домашнего ареста Улюкаева, оставив без удовлетворения его ходатайство об освобождении под подписку о невыезде. Также Улюкаеву не разрешается посещать врачей и бывать на свежем воздухе.