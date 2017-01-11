Москва, 11 января, 2017, 09:45 — ИА Регнум.



Izo-life.ru Озеро Байкал

В 1917 году в этот день на Байкале был создан первый в Российской империи заповедник Баргузинский — для восстановления популяции соболя. Эта дата и стала точкой отсчёта заповедной истории России.

Сегодня особо охраняемые природные территории (ООПТ) охватывают 11,4% всей площади страны, их более 13 000. У истоков формирования этой системы охраны природы стояли выдающиеся русские ученые-естествоиспытатели и энтузиасты-экологи. Им удалось разработать эффективные методы и формы природоохранной деятельности.

Плоды этой подвижнической работы налицо: за 100 лет существования заповедной системы России восстановлены популяции исчезающих видов животных, таких как зубры, соболи, каланы; внедрены современные технологии, позволяющие эффективно изучать и охранять природу, не причиняя беспокойства обитателям заповедных территорий; открыты уникальные географические объекты, выявлены новые виды животных и растений.

«Одно из важнейших условий эффективной работы современных особо охраняемых природных территорий — это то, что они представляют собой не отдельные «островки» живой природы, а единую, связанную различными экологическими коридорами сеть — эконет, — считает координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России Анна Барма. По ее мнению, такой подход к планированию системы охраны природы позволяет значительно повысить эффективность работы по сохранению биологического разнообразия.

Впечатляющих результатов добились в Амурском экорегионе. Здесь сосредоточено 17 заповедников, 7 национальных парков, 8 федеральных и 78 региональных заказников, 6 природных парков, 6 экологических коридоров, 2 водно-болотных угодья. Статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО имеет Сихотэ-Алинский заповедник. Еще пять заповедников — Сохондинский, дальневосточный морской, Даурский, Кедровая Падь и Ханкайский — являются биосферными заповедниками ЮНЕСКО. Шесть территорий входят в список водно-болотных угодий международного значения: озеро Ханка, Торейские озера, Хингано-Архаринская низменность, Зейско-Буреинская равнина, озеро Болонь, озеро Удыль.

Не случайно, старт юбилейным мероприятиям даст Амур. День заповедников и национальных парков России и объявленный президентом страны Год экологии откроет выставка фотографий «Заповедное ожерелье Амура». Выставка охватывает пять регионов: Амурскую, Еврейскую автономные области, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края. На ней представлены 92 фотографии из 23-х федеральных ООПТ бассейна Амура, дающих представление о животном и растительном мире этих особо охраняемых территорий.

А еще в социальных сетях объявлен Всероссийский флэшмоб «Поздравь свой заповедный остров со 100-летием заповедной системы». Акция начнется 11 января и продлится до конца года. На сайте заповедныйурок.рф все желающие могут создать открытку с поздравлением, адресованным любой заповедной территории.