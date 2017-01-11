Краснодар, 11 января, 2017, 09:44 — ИА Регнум. На вино должна быть установлена минимальная цена. С таким предложением накануне на совещании по развитию виноделия, которое прошло в Темрюкском районе, выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации 11 января, соответствующее обращение поручено подготовить региональному министерству сельского хозяйства и выйти с ним на федеральный уровень.

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«Минимальная цена на бутылку вина гарантировано спасет от подделок и даст возможность выпускать качественное кубанское вино», — уверен Вениамин Кондратьев.

Ввести минимальную цену на вино, по словам главы региона, необходимо по аналогии с шампанским. Напомним, приказом Минфина РФ, в России в июне 2016 года была установлена минимальная розничная цена на шампанское в размере 164 рублей за 0,75 литра.

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Кроме того, видит глава региона и необходимость в создании на Кубани базового питомника, в котором будут выращивать кубанские сорта винограда. Именно эту проблему — трудности с приобретением саженцев — в ходе совещания обозначили руководители винодельческих предприятий из разных муниципалитетов края.

«На Кубани должен быть базовый виноградный питомник. Иначе говорить о расширении виноделия бессмысленно, фермерам не по карману завозить саженцы из-за рубежа», — отметил Вениамин Кондратьев.

Также руководитель региона предложил разработать единую систему, которая даст возможность заниматься виноделием и закупать саженцы на территории Краснодарского края. Требует смены и подход к продаже вин внутри региона, считает губернатор. По его словам, необходимо максимально заполнить полки магазинов кубанским вином. В этом вопросе должна быть принципиальная позиция власти, чтобы каждое заведение в крае имело линейку вин, которые производятся на Кубани.

Также в ходе совещания глава региона поручил провести инвентаризацию виноградопригодной земли, оценить эффективность ее использования.

Добавим, что в 2016 году аграрии Кубани собрали рекордный урожай винограда — 211 тысяч тонн. На сегодня площадь виноградников края составляет 25 тысяч га, из них плодоносящие — 20 тыс. га. Власти уверены, что темпы роста по закладке виноградников необходимо наращивать.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году аграрии Кубани перевыполнили план по закладке новых виноградников. Фактически было заложено 1237 га виноградников при плане 1,2 тыс. га. Для сравнения: в 2015 году было заложено 915 га. Так, 613 га новых виноградников было заложено в Темрюкском районе, в Анапе — 445 га, в Ейском районе — 114 га. Кроме того 33 га виноградников заложили в Геленджике, 15 — в Новороссийске и 10 га в Крымском районе.

На поддержку отрасли в 2016 году было выделено 381,2 млн рублей субсидий. Из них из краевого бюджета — 81,2 млн рублей, из федерального — 300 млн рублей.