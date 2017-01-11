Варшава, 11 января, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Советник министра иностранных дел Польши, член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Пшемыслав Журавский вел Граевский заявил в интервью Укринформ, что за повреждением польского памятника в Гуте Пеняцкой на Львовщине «стоит Москва».

Тот самый разрушенный памятник в Гуте Пеняцкой

«Свой интерес [в совершении такого преступления] и проблемы с выполнением провокации однозначно указывают на то, что источником этого всего является Москва. Подтверждением этому является также факт, что первыми об этом событии проинформировали российские СМИ», — заявил Граевский. Как уточняет Укринформ, информацию о происшествии «первым обнародовало российское ИА REGNUM, а также пророссийские издания на Украине».

Советник польского министра иностранных дел не верит, что к уничтожению польского памятника причастны украинцы. «Инцидент произошел 8 января — во второй день Рождества в Украине. Это еще больше подчеркивает нереальность того, что украинец, галичанин, в день великого праздника пойдет уничтожать памятник. В психологическом смысле это выглядит гротескно», — подчеркнул Граевский.

По его словам, уничтожение памятника в Гуте Пеняцкой является свидетельством того, что «идет интенсивная попытка поссорить народы нашего региона, которым угрожает Россия». Но поляки и украинцы не позволят себя поссорить. При этом, заявил советник главы МИД Польши, по его убеждению, последним инцидентом россияне «пересекли определенную черту».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 января 2017 года на Львовщине был разрушен — а обломки расписаны характерными для современных украинских националистических формирований оскорбительными надписями — памятник полякам села Гута Пеняцкая. На месте взрыва работает следственная группа, оперативники которой пытаются определить тип взрывного устройства и установить другие подробности совершенного преступления.

Мирные жители этого села были убиты в 1944 году украинскими карателями из добровольческой дивизии СС «Галичина» и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда эти земли принадлежали Польше, сегодня это Бродовский район Львовской области Украины. Во время карательной операции погибло около тысячи человек, большинство из них было заживо сожжено в костеле. На месте села остались только пепелища домов.