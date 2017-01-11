Москва, 11 января, 2017, 08:58 — ИА Регнум. На валютном рынке 10 января рубль к концу регулярной торговой сессии подрос, поддерживаемый спросом на рублевые активы и нахождением котировок нефти близко к максимальным значениям, достигнутым ранее, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра к завершению торговой сессии снизилась на 0,23%, до 59,95 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,15%, до 63,39 рублей за евро. Если котировки сырой нефти продолжат падение, то это обязательно окажет негативное влияние на курс российской валюты», — полагает Козловский.

«Сегодня, 11 января, внимание рыночных игроков будет сконцентрировано на выходе данных по объему производства и сальдо торгового баланса в Великобритании, запасам нефти и нефтепродуктов от Министерства энергетики США. Кроме того, состоится первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа», — отметил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 11 января Центробанк России повысил официальные курсы доллара и евро. Доллар США к рублю составил 59,95 (+0,05) рублей за доллар, курс евро 63,54 (+0,43) рублей за евро. Стоимость бивалютной корзины составляет 61,5693 руб.