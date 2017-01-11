Вашингтон, 11 января, 2017, 07:17 — ИА Регнум. Сообщения в американских СМИ о том, что у Москвы якобы есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа, — это охота на ведьм. Об этом Трамп сообщил в своём Twitter.

Maialisa Дональд Трамп

«Поддельные новости — абсолютная политическая охота на ведьм», — заявил Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телекомпания CNN 10 января сообщила, что американские спецслужбы на прошлой неделе ознакомили Трампа и действующего президента США Барака Обаму с документами, в которых утверждается, что Москва располагает компрометирующей информацией на Трампа.

Компромат, как утверждает телеканал, касался личной информации о Трампе, а также связанных с его деятельностью финансовых вопросов. Эта информация, как сообщал телеканал, была также включена в качестве приложения в доклад разведки 6 января о якобы имевшемся «вмешательстве России» в минувшие президентские выборы США.

Читайте ранее в этом сюжете: CNN: В распоряжении российских спецлужб есть компромат на Дональда Трампа