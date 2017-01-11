Брюссель, 11 января, 2017, 03:57 — ИА Регнум. На атомной электростанции «Дуль» в Бельгии в результате аварии остановлен один из реакторов, передаёт телеканал RTBF.

Bjørn Christian Tørrissen Атомная электростанция Дул

Сообщается, что инцидент произошёл днём 10 января в машинном отделении неядерной части реактора. По причине сбоя между АЭС и сетью высокого напряжения произошла утечка пара, серьёзные ожоги получил один из сотрудников АЭС.

Уточняется, что работа реактора была остановлена автоматической системой безопасности. Представитель компании-оператора электростанции Engie-Electrabel сообщил, что инцидент не привёл к выбросу радиоактивных веществ.

Возобновить работу реактора планируется уже 11 января, после устранения неполадки.

АЭС «Дуль» — старейшая атомная электростанция в Бельгии. Эксплуатация первых реакторов на ней была начата в 1975 году. АЭС расположена в устье реки Шельда в северной части страны.