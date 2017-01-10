Москва, 11 января, 2017, 02:28 — ИА Регнум. Всемирный банк подтвердил свой прогноз по росту ВВП России в 2017 году на уровне 1,5%, говорится в новом аналитическом докладе банка Global Economic Prospects.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По расчётам ВБ, в 2016 году российская экономика показала спад на 0,6%. При этом аналитики считают, что снижение экономики страны исчерпало себя и в последующие годы следует ожидать увеличения ВВП: в 2018 году — на 1,7%, в 2019 году — на 1,8%.

Ожидаемый рост ВБ связывает со стабилизацией цен на нефть и предпринятыми российскими властями мерами — переходом к плавающему курсу рубля, докапитализацией банковского сектора и предоставлением дополнительной ликвидности.

В целом Всемирный банк ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2017 году до 2,7%, в 2018 году — до 2,9%, в 2019 году — также до 2,9%. Оценка роста мирового ВВП в минувшем году понижена на 0,1% — до 2,3%.