Ереван, 10 января, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Дело блогера Александра Лапшина, арестованного в Белоруссии по запросу Азербайджана, обрастает все новыми подробностями и ясно дает понять, что Александр Лукашенко, как и обещал, честно отрабатывает высшую награду Азербайджана — орден «Гейдара Алиева», которым он был награжден в ноябре 2016 года во время визита в Азербайджан.

Александр Лапшин

О своем задержании в Минске 15 декабря 2016 года первым в Facebook сообщил сам Лапшин.

«Меня только что арестовала милиция в Минске по запросу Азербайджана. Я в Первомайском РУВД Минска», — написал Лапшин.

Израильское издание Haaretz сообщило тогда некоторые подробности: гражданин Израиля и России, 40-летний Александр Лапшин был задержан в Минске на следующий день после посещения вместе с женой столицы Белоруссии. Адвокат сообщил, что белорусские правоохранительные органы задержали блогера по требованию Азербайджана, поскольку в апреле 2011 года и в октябре 2012 года Лапшин посещал Нагорный Карабах, об этих поездках написал в своем блоге, вследствие чего оказался в черном списке Азербайджана. Прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 и 318.2 местного УК — публичные призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджана и отсутствие необходимых документов при пересечении государственной границы страны. Баку требует экстрадиции блогера.

Израильское издание добавляет, что Лапшин также выступал с критическими публикациями о президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве, и семья блогера опасается, что в случае экстрадиции в Азербайджан его жизнь может оказаться в опасности.

«Все же Беларусь лучше Ирана. Если б Сашу по запросу Азербайджана арестовали в Иране, а потом стали бы разбираться, какие гражданства у него есть, то было бы гораздо хуже», — прокомментировали задержание Лапшина другие блогеры.

Впоследствии оказалось, что Белоруссия для Лапшина оказалась, по крайней мере, не лучше Ирана.

«10 градусов и сыро — это действительно правильные условия содержания людей, правда? Особенно если ПРОТИВ НИХ В РБ НЕ ВЕДЕТСЯ НИКАКИХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ!!! Приход ответственных товарищей, а теперь сидение в «холодильнике» — это явный намек на то, что «подумай», в солнечном Баку тебе явно будет теплее», — написала в Фейсбук жена Лапшина 7 января.

Пресс-секретарь Генпрокуратуры Азербайджана сообщил, что ведомство уже представило правоохранительным органам Белоруссии все необходимые документы для экстрадиции блогера.

По сведениям израильской прессы, вопрос об экстрадиции Лапшина в Баку решен и переговоры израильских дипломатов в Баку не привели ни к каким результатам. Более того, жена Лапшина рассказала, что на мужа оказывается психологическое давление, чтобы тот подписал решение об экстрадиции.

На странице Александра Лапшина в Фейсбук, которую после ареста ведет его жена Екатерина Копылова, 6 января были представлены некоторые подробности.

«Александр передал, что несколько дней назад он был вызван (прямо в СИЗО) на беседу с представителями силовых ведомств — четко назвать звание и место работы он не может, ибо корочки ему были предъявлены издали и записать имена и фамилии их обладателей не представлялось возможным.

Итак, ему сообщили, что по его делу уже ВЫНЕСЕНО решение об экстрадиции. Но в данной ситуации ему может помочь то, что между Израилем, Азербайджаном и РБ есть договоренность, что он прилетит в Баку, а там его сразу вышлют в Израиль, передав «на руки» представителю этой страны. Нужно лишь ваше согласие на экстрадицию. При этом никаких бумаг представлено не было, и протокол беседы тоже не вели».

Копылова также уточнила, что вынести решение об экстрадиции может только суд — но никаких заседаний еще не было.

«Генеральная прокуратура должна уведомить Александра, его адвокатов и родственников письменно о том, что имеется такое решение. Опять же никаких уведомлений нет (и не может быть, ибо решения суда нет). После уведомления у Александра есть 10 дней на обжалование решения. Но если Александр даст добровольное согласие, мы же понимаем, что сразу исчезает право на обжалование.

Естественно, что я связалась с консульством Израиля, а также с МИДом, и получила ответ, что никаких «договоренностей» по поводу Александра нет. Кроме того, ни консульство, ни тем более МИД Израиля не давали НИКАКИМ третьим лицам полномочий делать любые заявления от их имени, в том числе по поводу дела Александра Лапшина. Не знают о таких договоренностях и в российском консульстве.

Кстати, заявления Александра в консульства Израиля и РФ в Минске с просьбой посетить его в СИЗО так и не были переданы адресатам! А без этого консульские работники не могут быть официально допущены к иностранному гражданину в местах заключения», — написала Копылова.

Родственники и друзья арестованного также надеются на помощь посольства России, но, как и в случае с арестом авторов и корреспондента ИА REGNUM в Белоруссии, от российского посольства вряд ли можно ждать каких-то полезных действий. Пока что дипломатов спасали праздники, но что они будут делать сейчас, чтобы не вызвать гнев Белорусских властей, не ясно.

«Кто-то спрашивает, а почему консульство РФ молчит? Там каникулы. На той неделе, когда я узнала о новогодних посетителях, двух «добрых волхвах», предложивших Александру добровольно согласиться на экстрадицию, я отправила в консульский отдел свое заявление с просьбой о помощи, но мне сказали — «подать заявление вы можете, но работать по нему мы начнем только после 9 января, некому его регистрировать».

Завтра, наконец, 10-е! Хочется верить, что завтра уже будет полноценный рабочий день, когда можно регистрировать, рассматривать и требовать.

А также я очень надеюсь, что, хотя бы Сашины письма из СИЗО выпустят, чтобы консульские работники смогли бы посетить наконец его, пока он окончательно не свалился от холода и сырости Володарки», — пишет супруга Лапшина.

В отличие от МИД России, МИД Израиля очень серьёзно относится к аресту своего гражданина.

«Мы очень серьёзно относимся к этому вопросу, но пока ситуация нехорошая. Израиль немногое может предпринять, так как в Белоруссии и Азербайджане Лапшин воспринимается как гражданин России», — на днях заявил чиновник МИД Израиля (цитата по azatutyun. am). Сообщается, что 40-летний Лапшин родился в Москве, 20 лет назад переехал в Израиль, служил в вооруженных силах этой страны.

Издание Haaretz, цитируя официального представителя МИД Израиля, в свою очередь пишет, что Азербайджан хочет превратить дело Лапшина в прецедент. «Этот инцидент может стать серьёзной неудачей для двусторонних отношений», — заявил он.

Более беспомощными, чем действия МИД России, выглядят действия армянских дипломатов. Пресс-секретарь МИД Армении еще 21 декабря сообщил, что официальный Ереван занимается вопросом арестованного блогера. Сегодня, 10 января, пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян отметил, что ему нечего добавить.