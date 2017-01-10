Минск, 10 января, 2017, 21:37 — ИА Регнум. Минск не согласовывал с Москвой новые правила безвизового въезда в Белоруссию для иностранных граждан, сообщил на брифинге 10 января начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко.

ИА REGNUM МИД Белоруссии

«Как такового, процесса согласования таких актов нет. Естественно, происходит информирование друг друга о принятых и предполагаемых к принятию мер, — приводит его слова госинформагентство БелТА. — В ходе последних консультаций мы наших российских партнеров информировали о том, какие акты были приняты и какие планируются к принятию. В том числе обозначали возможность организации безвизового въезда в Беларусь».

Фисенко подчеркнул, что новые правила не распространяются на рейсы, прибывающие или направляющиеся в Россию. «Таким образом, мы учитываем полностью интересы Российской Федерации», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 10 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли действия Минска согласованы с Москвой, напомнил, что службы двух стран «находятся в постоянной и ежедневной координации», а значит, никаких сомнений в этом быть не должно.

Он также отметил, что работа будет организована таким образом, чтобы «исключить проецирование такого безвизового режима на нашу границу».

Напомним, днём ранее Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда в Белоруссию для граждан 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии и других государств. Согласно указу, находиться на территории республики без виз сроком не более пяти суток смогут иностранные граждане, въехавшие в страну через пункт пропуска «Национальный аэропорт Минск».

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