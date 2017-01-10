Оттава, 10 января, 2017, 20:24 — ИА Регнум. Королевский банк Канады, имеющий большой бизнес в США, ожидает выгоды от вступления в должность президента США Дональда Трампа, заявил руководитель банка, сообщает 10 декабря Reuters.

Rbc.com Головной офис Королевского банка Канады в Торонто

Акции американских региональных банков выросли в цене после победы Трампа на президентских выборах 8 ноября. Это связано с перспективой роста процентных ставок и другими преференциями обещанными Трампом.

«Мы видим более сильную программу роста в США, мы ожидаем, что при новой администрации она еще более усилится», — заявил Дейв Маккей, генеральный директор канадского банка.

Королевский банк Канады заявил, что планирует дальнейшее расширение в США, после того как в 2015 году им был приобретен банк в Лос-Анджелесе за 5 миллиардов долларов.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, считает нынешнюю политику ФРС не эффективной, так как процентная ставка находится на очень низком, по мнению Трампа, уровне.