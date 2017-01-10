Бишкек, 10 января, 2017, 19:54 — ИА Регнум. Вице-премьер-министр Киргизии Олег Панкратов считает, что в негативном отношении части киргизстанской общественности к ЕАЭС виноваты средства массовой информации. Об этом высокопоставленный чиновник заявил сегодня, 10 января, на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике.

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

В свою очередь депутаты заострили внимание на том, что в представленном им докладе участие Киргизской Республики в Евразийском экономическом союзе описывается сугубо с положительной стороны, в то время как СМИ пишут о том, что ситуация порой складывается не столь оптимистично. В качестве примера парламентарии привели недавно введенные Казахстаном ограничения на транзит киргизской мясомолочной продукции.

На это вице-премьер ответил, что есть много позитивных моментов, сказавшихся на экономике этой среднеазиатской страны именно после ее вступления в ЕАЭС, но СМИ предпочитают освещать негативные нюансы, возникающие из-за различных недоработок, поскольку они могут привлечь больше читателей.

После этого он все же признал, что за годы независимости ветконтроль в Киргизии пришел в полный упадок, а потому сейчас его столь сложно восстанавливать и приводить в соответствие с требованиями Евразийского альянса.

«Киргизскую систему ветеринарного контроля до сих пор не признали эквивалентной нормам стран ЕАЭС. Нашу мясную и молочную продукцию вообще нельзя провозить через Казахстан. А ветеринарная продукция занимает всего 10% от всего экспорта в страны Евразийского союза», — констатировал Олег Панкратов.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что Казахстан 1 января 2017 года ввел ограничения на транзит по своей территории мяса и молока из Киргизии, разрешив перевозить их исключительно на железнодорожном транспорте. При этом ограничения затронули продукцию 15 киргизстанских предприятий не включенных в реестр казахского Министерства сельского хозяйства.

Отметим также, что Казахстан не упразднил ветеринарно-санитарный контроль на границе с Киргизией, поскольку последняя еще не до конца смогла привести свою систему ветконтроля в соответствие с нормами Евразийского экономического союза.