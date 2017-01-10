Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Заключение о соответствии переправы требованиям технических регламентов и проектной документации выдал Госстройнадзор Ленинградской области.

Onf.ru Флаги ОНФ

Движение на данном участке трассы «Зеленогорск-Выборг» уже восстановлено.

В 2015 году в региональное отделение Народного фронта в Санкт-Петербурге поступили многочисленные обращения петербургских садоводов, имеющих приусадебные участки в Сосновом бору, а также письма от отдыхающих в местном санатории и жителей соседних поселков. По их словам, мост находился в аварийном состоянии после обрушения в июле 2013 года, движение по нему было закрыто, чтобы объехать этот участок, необходим был объезд в 30 км.

Из-за трудностей с логистикой, в местных магазинах подорожали продукты, в поселок Сосновый Бор не могли добраться не только специальные службы, но и сами жители, не имеющие автомобиля. Неоднократные обращения в органы власти привели лишь к тому, что на время реконструкции моста была возведена временная переправа, но только для автобусов. Однако и эти перевозки прекратились в мае 2015 года со ссылкой на ненадлежащее состояние данного участка автодороги и несоответствие временного моста техническим регламентам, обеспечивающим безопасность движения пассажирского общественного транспорта. Жители попросили общественников подключиться к затянувшемуся процессу реконструкции моста через Петлянку, помочь отремонтировать автомобильную дорогу, ведущую от поселка Поляны в Сосновый Бор, и обеспечить регулярное автобусное сообщение.

Представители петербургского отделения ОНФ совместно с активистами Движения в Ленинградской области организовали рабочие встречи с чиновниками и подготовили обращения в профильные комитеты. В ответ на запросы активисты получили положительные заключения надзорных органов, а проектная документация на реконструкцию основного моста была направлена в Комитет государственного заказа Ленобласти для проведения конкурсных процедур.

В результате в декабре 2015 года состоялся конкурс по выбору подрядчика для заключения контракта на выполнение работ по реконструкции моста, соответствующие средства были предусмотрены в бюджете Ленинградской области и работы начались.

«Решение вопроса о реконструкции моста через реку Петлянку — пример конструктивного сотрудничества и взаимодействия активистов Общероссийского Народного Фронта и местных властей по обеспечению соблюдения прав жителей Северной столицы и нашего соседа — Ленинградской области. Двухлетнее затягивание дела еще раз обнажило проблему выбора квалифицированных подрядных организаций. К сожалению, при строительстве социальных объектов практически во всех регионах это — основная причина появления долгостроев», — отметил член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Павел Созинов.

Теперь по мосту могут беспрепятственно проходить не только легковые, но и грузовые автомобили, а также рейсовые автобусы.

Общая стоимость реконструкции составила 105 млн рублей, а срок службы нового двухполосного моста через Петлянку должен составить не менее 50 лет.