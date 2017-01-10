Москва, 10 января, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Резервный фонд Российской Федерации за 2016 год сократился почти в 3,7 раза — до 972,13 млрд рублей. Такие данные приводит сегодня, 10 января, министерство финансов России.

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Сообщается, что Резервный фонд в 2016 году «похудел» на 73,3% (почти в 3,7 раза) и сейчас составляет только 972,13 млрд рублей.

Также Минфин информирует, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) за 2016 год сократился на 16,6% — до 4,36 трлн рублей.

В федеральный бюджет в декабре 2016 года были зачислены доходы от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России за период с 15 января по 15 декабря 2016 года на 10,51 млрд рублей и от размещения средств ФНБ на 8,76 млрд рублей.

Кроме того, в декабре 2016 года бюджет получил доходы от размещения средств ФНБ в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, на сумму 2,91 млрд рублей.