Астана, 10 января, 2017, 22:20 — ИА Регнум. Казахстанские и азербайджанские нефтяники начали 2017 год с выполнения условий сделки стран ОПЕК и не ОПЕК по сокращению производства черного золота. Как стало известно сегодня, 10 января, из сообщений энергетических ведомств обеих стран, вслед за Россией Астана и Баку приступили к выполнению своих обязательств.

Константин Богаевский. Бакинские нефтяные промыслы. 1930-е

В пресс-службе Минэнерго Казахстана сегодня заявили, что с начала января 2017 года страна уже сократила объем добычи на 20 тыс. баррелей в сутки. В целом сокращение нефтепроизводства в Казахстане затронет месторождения в Кызылординской, Актюбинской и, возможно, Мангистауской областях.

Вообще в рамках договоренностей стран — экспортеров нефти Казахстан за первые шесть месяцев текущего года должен уменьшить объемы производства черного золота до 1,68 млн баррелей в сутки. При этом министр энергетики республики Канат Бозумбаев назвал это сокращение символическим и сообщил, что оно не коснется крупных месторождений, то есть таких, как Кашаган, Тенгиз и Карачаганак.

Что касается Азербайджана, то здесь тоже год для нефтяников начался с сокращения добычи нефти, сообщили в пресс-службе Минэнерго страны. Причем Азербайджан — одна из тех стран, что первой признала необходимость принятия соглашения членами ОПЕК и государствами, не входящими в картель, об уменьшении объемов добычи нефти. Согласно договоренностям, Баку ограничит нефтепроизводство на 35 тыс. баррелей в сутки.

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Напомним, что 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК было принято решение о сокращении объемов добычи нефти почти на 1,2 млн баррелей в сутки. Соглашение вступило в силу с 1 января 2017 года сроком на полгода с возможностью продления его до конца 2017 года. А 10 декабря страны ОПЕК и 11 других нефтепроизводителей, не входящие в картель, в Вене договорились уменьшить добычу также с 1 января, и тоже сроком на полгода.

Россия, присоединившаяся к соглашению, поэтапно снизит добычу в первой половине 2017 года в объеме до 300 тыс. баррелей нефти в сутки. Кроме РФ, сократят добычу еще десять стран вне ОПЕК, наиболее существенно — Мексика, Оман и Азербайджан. Общий вклад стран, не входящих в картель, составит 558 тыс. баррелей в сутки.

Этот шаг, по мнению ряда экспертов, поможет нефтяным ценам оставаться на уровне $50−55 за баррель. Такой же прогноз озвучивал ранее министр энергетики России Александр Новак. Он отмечал, что сделка по нефти стран ОПЕК и не ОПЕК способствует стабилизации ситуации на нефтяном рынке.

Как сегодня передавало ИА REGNUM, с 6 января Россия сократила добычу нефти на 1,2% в рамках договоренностей по сделке. Снижение сейчас происходи темпами, превышающими 50 тыс. баррелей в сутки. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что российская сторона, безусловно, придерживается своих обязательств.