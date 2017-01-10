Москва, 10 января, 2017, 19:08 — ИА Регнум.



Судейская мантия

В ограничении прав автовладельцев на продажу автомобиля и замены этого обязательным ремонтом нет защиты общественных и государственных интересов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 января заявил партнер юридической фирмы «Юст» Александр Боломатов, комментируя слова зампреда ЦБ Владимира Чистюхина о том, что ради общественных интересов возможно нарушение прав собственников автомобилей на денежные выплаты по ОСАГО в пользу натурального ремонта.

В Госдуме готовится ко второму чтению законопроект о приоритете натурального ОСАГО над денежными выплатами. По итогам «круглого стола» в Госдуме, где обсуждались изменения в законодательство об ОСАГО, Чистюхин, отвечая на вопрос журналистов о том, что делать, в случае, если автомобиль получил повреждения и владелец захочет его продать вместо того, чтобы ремонтировать, заявил: «В целях защиты общественных интересов — а это ровно тот случай — допускается ограничение прав».

Ответ Чистюхина — это попытка просто создать монопольные, невыгодные условия для лиц, которые ремонтируют свои автомобили, говорит Боломатов. «Никаких тут нет государственных важных задач, заплатило за ремонт застрахованное лицо само или страховая компания — где тут государственный интерес? Не вижу здесь никакого государственного интереса, это не броневик, это не грузовик, не поезд, не товар двойного назначения, это твой собственный личный автомобиль, который вы используете в мирных целях. В чем здесь нарушение публичных интересов, я не понимаю. Поэтому это, конечно, несерьезный подход», — уверен юрист.

По мнению эксперта, в случае принятия закона есть юридические основания для того, чтобы оспорить нормы в Конституционном суде. «Здесь проскальзываются попытки привнесения нерыночных механизмов, невыгодных для потребителя. Я думаю, что такие нормы можно будет оспорить в КС как нарушающие права частной собственности», — указал он.

Кроме того, по мнению Боломатова, «возмещение только в натуральной форме допустимо только в определенных случаях». «С моей точки зрения, здесь угадываются попытки злоупотребления правами, потому что очевидно, что на ремонт будут направляться автомобили в те сервисы, которые удобны страховщику. И все боятся, что качество этого ремонта будет низким», — отметил он.

Когда у собственника автомобиля есть возможность получить деньги, он сам на рыночной основе может выбрать себе место для ремонта автомобиля, а предложениями ЦБ «это право ограничивается», добавил юрист.

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