Воронеж, 10 января, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Жители сразу нескольких новых кварталов, возведенных в последние годы в Коминтерновском района, оказались в транспортной изоляции. Петиция с просьбой решить проблему и построить дороги в микрорайоне в районе Ботанического сада и улицы Шишкова размещена на платформе Change.org 10 января. Петиция адресована администрации Воронежа, департаменту транспорта и автодорог области и губернатору Алексею Гордееву.

Ru.wikipedia.org Новостройки

«В Коминтерновском районе города Воронежа в районе Ботанического сада и ул. Шишкова, на месте, где ранее был пустырь, за последние 5 лет появился ряд новых застроек, сформировавших по своим масштабам и площади фактически новый микрорайон. На сегодняшний день на всей этой территории огромного, нового, плотно заселенного, фактически уже целого микрорайона города дорожная сеть и маршрутно-транспортное сообщение не изменились с того момента, когда новые застройки еще не существовали, а конкретные, реальные действий для изменения данной ситуации не осуществляются», — говорится в петиции.

«Планы развития дорожной сети в этом микрорайоне озвучиваются с 2005 года, — напоминает автор петиции. — Согласно планам предполагалось, что бульвар Олимпийский соединит Северный мост с Бульваром Победы, разгрузив ул. Шишкова и Московский проспект; ул. Загоровского будет продлена до ул. Ломоносова. Ул. Шишкова будет расширена и продлена до ул. Урицкого. Но проект так и не был реализован и даже начат. В итоге на единственной сквозной улице большого микрорайона — улице Шишкова — огромные пробки, особенно в часы-пик — и это при том, что район еще далеко не окончательно застроен и не полностью заселен. А именно по улице Шишкова жителям всего микрорайона приходится добираться ко взрослой и детской поликлинике, за которой они закреплены, а также к 7-ой детской больнице и Городскому Травмпункту! К Областной детской больнице из-за отсутствия на данный момент обещанного соединения ул. Заговорского с ул. Ломоносова жителям микрорайона приходится добираться через и без того перегруженную ул. Московский проспект, нагрузка на которую и так возрастет при планирующейся в самой ближайшее время дополнительной застройке яблоневого сада».

На данный момент петицию подписали более 400 человек.

«Живу в МК Дубрава, а работаю в центре. Каждое утро адские пробки. Без новых дорог мы однажды просто не сможем уехать из Северного», — пишет в комментариях один из пользователей.

«Сложно добираться из ЖК Ботанический сад до Лесотехнического университета», — поддерживает петицию другой воронежец.

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Как отмечает ИА REGNUM, о том, что Московскому проспекту нужна улица-дублер, Шишкова нуждается в расширении и выходе на район СХИ, воронежские власти, действительно, говорят уже несколько лет. Проект расширения улицы Шишкова и строительства новых дорог анонсировался сначала в 2013-м, затем — в 2015-м годах, позже был перенесен на 2016 год, но так и не стартовал.

Вызывает сомнения и проект соединения улиц Тимирязева и Шишкова: с одной стороны, новая дорога поможет разгрузить Московский проспект (по данным на 2015 год, прогнозируемое число жителей новостроек на Шишкова составляло 40 тысяч человек. В то же время есть опасения, что поток автомобилей «задушит» СХИ и Березовую рощу. Несмотря на недавнюю реконструкцию дороги в этом районе, часть проблем с движением так и осталась.

С 11 января в Коминтерновском районе начинается строительство другой, также давно анонсированной развязки — улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков. До 3 июля из-за дорожных работ движение на этом участке будет ограничено.