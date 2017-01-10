Москва, 10 января, 2017, 17:22 — ИА Регнум. На свободу вышел экс-депутат Госдумы VI созыва от КПРФ Константин Ширшов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании фракции в Госдуме.

Kprf.ru Константин Ширшов

«Константин Ширшов вышел после двух с небольшим лет», — сообщил парламентарий.

В мае 2014 года Мосгорсуд приговорил Ширшова к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. В мае 2015 Госдума досрочно лишила его депутатского мандата.

По версии следствия, Ширшов вместе с группой лиц летом 2011 года требовал от предпринимателя 7,5 млн евро, обещая выдать ему мандат депутата Госдумы. Ширшов свою вину не признавал.