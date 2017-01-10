Каневский район, Краснодарский край, 10 января, 2017, 17:12 — ИА Регнум. В Краснодарском крае полиция ищет злоумышленников, подкинувших взрывоопасный предмет во двор дома федерального судьи Каневского районного суда. По информации регионального следственного управления СКР, уголовное дело уже возбуждено.

Pixabay.com Ручные гранаты

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По факту убийства судьи в Дагестане возбудили дело

По словам самой хозяйки дома и проживающих вместе с ней родственников, никаких угроз ранее им не поступало, пишет «Российская газета». Кто именно был объектом покушения — женщина-судья или кто-то из членов ее семьи, предстоит выяснить следствию.

Сам инцидент произошел в канун Рождества. Предмет, похожий на боевую гранату, 6 января во дворе частного дома обнаружил сын хозяйки. На место прибыли взрывотехники. По словам специалистов, обнаруженный предмет предположительно является боевой ручной гранатой РГН. Боеприпас изъяли и отправили на экспертизу.

Уголовное дело расследуется по двум статьям УК РФ — ст. 119 (угроза убийством) и 222 (незаконное приобретение боеприпасов).

Напомним, сразу два нападения на судей произошли в Краснодарском крае в 2012 году. 27 января безоболочное взрывное устройство сработало у дома председателя Ленинского районного суда Геннадия Вдовиченко. Взрыв был небольшой, поэтому никто не пострадал. А четыре дня спустя в Краснодаре двое неизвестных напали на другого судью Ленинского районного суда и избили его. Потерпевшего доставили в больницу.