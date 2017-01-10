Кабул, 10 января, 2017, 16:34 — ИА Регнум.



U.S. Marine Corps Афганистан. Взрывы

Афганские талибы взяли на себя ответственность за двойной теракт недалеко от парламента в Кабуле, жертвами нападения стали десятки людей, сообщает 10 января Reuters.

Целью террористов был микроавтобус, в котором находились сотрудники главного разведывательного управления Афганистана. В результате взрывов погибло около 70 человек, как заявили боевики.

Официальный Кабул данную информацию не подтверждает и не опровергает.

Террористический акт, положивший конец относительно спокойному периоду в афганской столице, произошел в людном месте во второй половине дня, когда люди возвращаются домой с работы.

Официальные лица заявили, что террорист-смертник взорвал себя в районе Дарул Аман, недалеко от нового здания парламента, сразу же после него последовала атака террориста-смертника на автомобиле, что явно является скоординированным действием.

Напомним, талибы и раньше нападали на представителей власти, так 22 декабря 2016 года было совершено нападение на дом депутата афганского парламента, Мира Вали. Депутат получил ранения, но остался жив.