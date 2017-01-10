Москва, 10 января, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В России в декабре 2016 года индекс потребительских цен составил 100,4%, с начала года — 105,4%. В декабре 2015 года инфляция в России составила 0,8%, а за весь прошлый год — 12,9%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

В декабре в шести субъектах РФ потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарии — 1,3% (в результате удорожания непродовольственных товаров на 2,3%) и в Адыгее — 0,9% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5%).

В Москве потребительская инфляция за месяц составила 0,5% (с начала года — 6,2%), в Санкт-Петербурге — 0,2% (с начала года — 5,2%).

Совпали с предварительными и данные по продовольственной инфляции: в декабре 2016 года в месячном выражении цены на продукты выросли на 0,6%, а в годовом — на 4,6%.

Цены на непродовольственные товары выросли в декабре по сравнению с ноябрем на 0,3%, а по сравнению с декабрем прошлого года — на 6,5%.

Стоимость услуг в РФ в декабре в месячном выражении увеличилась также на 0,3%, а в годовом — на 4,9%.

Напомним, ранее Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции до 5,6%, а глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что темпы роста цен по итогам года могут быть еще ниже — около 5,5%. По данным ЦБ РФ, в 2017 году регулятор ожидает инфляцию в 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что инфляция в России по итогам 2016 года достигла исторических минимумов и составила 5,4%.

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