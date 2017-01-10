Чита, 10 января, 2017, 16:08 — ИА Регнум. В Забайкальском крае для выплаты декабрьской зарплаты работникам учреждений образования в муниципалитеты направлена субвенция в размере 530 млн рублей. Этих средств будет достаточно для полного погашения задолженности по заработной плате работникам образования за декабрь, заявила на совещании в краевом правительстве министр финансов региона Марина Кириллова.

Магнус Энкель. Начальная школа. 1899

«Это плановая работа, еще в середине декабря прошлого года было принято решение о том, что погашение задолженности по зарплате работникам образовательных учреждений начнется в первую рабочую неделю после нового года, цитируют чиновницу «Вести-Чита». — Выплата заработной платы остальным работникам бюджетной сферы будет произведена в сроки, установленные трудовым законодательством».

Кроме того, отметила Марина Кириллова, принимаются меры для погашения задолженности по социальным выплатам всем категориям льготников. «На эти цели уже направлен первый транш в размере 195 млн рублей», — сказала она.

Как отмечает «Чита.Ру», педагоги Забайкальского края из-за недостатка средств в региональном бюджете до нового года получили лишь 24% от декабрьской зарплаты. По данным краевого профсоюза работников образования, некоторые учителя озвучили намерение приостановить работу, если зарплата не будет выплачена до 15 января.

В конце декабря Общероссийский профсоюз образования обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой урегулировать напряженную социальную ситуацию в Забайкальском крае, возникшую из-за задержек зарплаты педагогам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат

При этом, как сообщало ИА REGNUM, из-за невыплаты полной зарплаты незадолго до нового года более 20 работников школы №2 в городе Краснокаменске Забайкальского края подали заявления об увольнении. Впрочем, по последним данным, этот шаг был скорее акцией протеста, чем реальным намерением лишиться работы, и в настоящее время заявления отозваны.

В Забайкалье не впервые задерживают заработную плату учителям. Так, в 2015 году из-за этого более 60 учителей из школ Шилкинского, Краснокаменского, Карымского районов приостановили работу. Экс-губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявил, что задержка не настолько серьезная, чтобы учителя прекращали свою работу, а депутат Госдумы России от Забайкалья Иосиф Кобзон посоветовал учителям быть терпимее и напомнил про расстрелы в военные годы. Позже зарплаты учителям начали выплачиваться постепенно в виде авансов за несколько месяцев.