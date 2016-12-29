Крохи, и те не дают: учителя массово бросают работу из-за невыплаты зарплат

Чита, , 14:47 — REGNUM Более 20 работников школы №2 в городе Краснокаменске Забайкальского края подали заявления об увольнении из-за невыплаты половины зарплат до Нового года. «Это по всем школам нашего района так выплатили — 15% за декабрь, — говорит директор школы Лариса Гуренко. — Это в денежном эквиваленте совсем мало: у кого-то тысяча, у кого-то двух не выходит. Больше 20 человек написали заявления об увольнении, не только педагоги, но и технический персонал — они совсем крохи получили».

Директор также подчеркнула, что персонал написал заявления об увольнении с 11 января 2017 года. Изменить ситуацию, по ее словам, может только выплата зарплат до этого срока.

Как напоминает «Чита.Ру», краевое Заксобрание на днях приняло поправки в бюджет 2016 года, которые должны были обеспечить выплату зарплат бюджетникам за первую половину декабря. Министерство образования планировало провести эти выплаты до Нового года, однако уже 28 декабря учителя школы №3 в поселке Дарасун в открытом письме пригрозили губернатору Забайкалья Наталье Ждановой забастовками из-за выплаченного аванса за декабрь в размере 8%.

Ситуация с задержкой заработной платы учителям для Забайкалья не новая. В 2015 году невыплата зарплат стала причиной приостановки работы более 60 учителей из школ Шилкинского, Краснокаменского, Карымского районов. Экс-губернатор Забайкальского края Константин Ильковский заявил, что задержка не настолько серьезная, чтобы учителя прекращали свою работу. А депутат Госдумы России от Забайкалья Иосиф Кобзон посоветовал учителям быть терпимее и напомнил про расстрелы в военные годы. Позже зарплаты учителям начали выплачиваться постепенно в виде авансов за несколько месяцев.

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«Удержать ситуацию под контролем новому губернатору Наталье Ждановой практически не удалось, — сказал в интервью ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Именно ситуация с зарплатами бюджетникам была самой болезненной для бывшего губернатора. На период выборов, видимо, как-то удавалось бросать все ресурсы на решение этой проблемы. Сейчас выборы позади, ситуация очень сложная с бюджетом. Прямой вины Ждановой в этом нет, дело в пороках местной экономики и практике междбюджетных отношений, но людям, которые деньги не получают, это неважно. Так что с точки зрения паблисити это все на имидже Ждановой негативно отразится, конечно».

Напомним, что в начале декабря в беседе с ИА REGNUM читинский политолог, заместитель председателя регионального отделения «Яблока» Игорь Линник говорил: «Надо учесть, что «медовый месяц» закончился, деньги из Москвы региону перестали выделять в тех количествах, в которых выделяли перед выборами, начались повальные задержки бюджетникам, социальная напряженность в регионе растет. Если какого-то чуда не произойдет, то напряженность только усилится, а регион будет фактически банкротом».