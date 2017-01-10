Москва, 10 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Зарубежные рейтинги высших учебных заведений стали более объективными. Такое мнение высказал сегодня, 10 января, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с ректором Московского государственного университета Виктором Садовничим. Как передает пресс-служба главы государства, подводя итоги развития учебного заведения в минувшем году, Садовничий упомянул, что «впервые в истории российских университетов… зарубежный рейтинг поставил нас на третье место по востребованности выпускников, то есть по качеству». «Такого никогда не было, — отметил ректор МГУ, — третье место в мире, среди тысяч университетов мира Московский университет — третье место. Стэнфорд и Оксфорд впереди, а мы на третьем. Это очень хорошая оценка, раньше никогда такой оценки не было». «Стали более объективными», — прокомментировал эту информацию Владимир Путин.

I.s.kopytov Здание МГУ

Российский президент также поинтересовался развитием филиальной сети Московского государственного университета, в частности, филиалом в Крыму. Садовничий рассказал, что филиал работает в полностью реконструированных Лазаревских казармах с 1999 года и сейчас там обучаются 700 студентов, показал фотографии спортивного комплекса, научного кампуса, учебных корпусов. «Вообще, филиал в Севастополе, когда ещё он был в то время, — нам очень мешали, — сообщил ректор МГУ, — не давали лицензии и пытались нас вытеснить. Мы применяли личные связи. Те руководители образования, которые сейчас уже у нас живут, — они помогали, и мы спасли его в то время. Он был в трудной ситуации — сейчас филиал хорошо живёт». По словам ректора МГУ, филиал в Севастополе является абсолютно полноценным и сейчас имеет пять факультетов: математики, экономики, географии, русского языка и физики.