Москва, 10 января, 2017, 15:41 — ИА Регнум. В январских платежках за коммунальные услуги расчет будет сделан по новым нормативам за воду и за свет. Те, кто не установил счетчики на воду и свет, с января 2017 года будут платить в 1,5 раза больше, передает m24.ru.

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет

В Москве, например, пятая часть квартир в жилых домах не оборудована приборами учёта.

Жизнь со счётчиками и без можно разделить на две простые формулы: те, кто установил прибор платят за количество использованной воды или электричества, умноженное на базовый тариф; население без счетчиков платит по нормативам — количество прописанных человек в квартире, умноженное на норму потребления и на стоимость 1 кубометра либо 1 киловатта в час. Именно это норматив с января увеличивается. Если раньше коэффициент был 1,4, то теперь он будет 1,5.

По словам представителей управляющих компаний, установка счётчиков на воду может обойтись в 2 тысячи рублей.

Как сообщает ИА REGNUM, в среднем по России 1 кубометр холодной воды стоит 10 — 30 рублей, а 1 кубометр горячей — 60 — 135 рублей. Для сравнения: в Уфе холодная вода оценивается в 12 рублей 15 копеек (за 1 кубометр), горячая — 57 рублей 16 копеек (за 1 кубометр), а в Москве — холодная 30 рублей 87 копеек (за 1 кубометр), горячая — 135 рублей 79 копеек (за 1 кубометр).