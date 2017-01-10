Медведев: 2016 год был непростой для России
Москва, 10 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. 2016 год был непростой для России: санкции, низкие цены, структурные перекосы — всё это осложняло работу, но в целом со многими задачами удалось справиться. Об этом сегодня, 10 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, подводя итоги реализации Плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в 2016 году, сообщается на сайте правительства РФ.
«Большинство пунктов плана, на которые мы смогли найти деньги, выполнено, профинансированы первоочередные мероприятия, включая программы поддержки отдельных отраслей — автомобильной, лёгкой, транспортного и сельхозмашиностроения. В рамках этого плана мы помогли регионам снизить долговую нагрузку», — сказал он.
«Удалось сохранить ответственный макроэкономический курс, обеспечили устойчивость рынков капитала. Даже в условиях санкционного давления удалось серьёзно снизить инфляцию, её значение в 2016 году минимальное за всю новейшую историю России — 5,4%. Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, 4% в 2017 году вполне реально», — отметил Медведев.
Кроме того, по его словам, созданы условия для ускоренного импортозамещения по отдельным позициям, включая производство сельхозпродукции и продовольствия, обеспечили предсказуемость бюджетной и налоговой политики.
«Но главное — смогли сохранить доверие людей и бизнеса. Это даёт надежду на возобновление инвестиционной активности», — подчеркнул премьер-министр.
«Опыт, который мы получили, выполняя план действий за 2016 год, следует использовать и при подготовке нового документа — комплексного плана действий правительства на 2017−2025 годы. Напомню, что в послании президента была обозначена цель — уже на рубеже 2019−2020 годов выйти на такие темпы роста экономики, которые бы превышали среднемировые», — уточнил глава правительства РФ.