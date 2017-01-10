Москва, 10 января, 2017, 15:32 — ИА Регнум. 2016 год был непростой для России: санкции, низкие цены, структурные перекосы — всё это осложняло работу, но в целом со многими задачами удалось справиться. Об этом сегодня, 10 января, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ, подводя итоги реализации Плана действий по обеспечению стабильного социально-экономического развития в 2016 году, сообщается на сайте правительства РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Большинство пунктов плана, на которые мы смогли найти деньги, выполнено, профинансированы первоочередные мероприятия, включая программы поддержки отдельных отраслей — автомобильной, лёгкой, транспортного и сельхозмашиностроения. В рамках этого плана мы помогли регионам снизить долговую нагрузку», — сказал он.

«Удалось сохранить ответственный макроэкономический курс, обеспечили устойчивость рынков капитала. Даже в условиях санкционного давления удалось серьёзно снизить инфляцию, её значение в 2016 году минимальное за всю новейшую историю России — 5,4%. Достижение цели по инфляции, так называемого таргета, 4% в 2017 году вполне реально», — отметил Медведев.

Кроме того, по его словам, созданы условия для ускоренного импортозамещения по отдельным позициям, включая производство сельхозпродукции и продовольствия, обеспечили предсказуемость бюджетной и налоговой политики.

«Но главное — смогли сохранить доверие людей и бизнеса. Это даёт надежду на возобновление инвестиционной активности», — подчеркнул премьер-министр.

«Опыт, который мы получили, выполняя план действий за 2016 год, следует использовать и при подготовке нового документа — комплексного плана действий правительства на 2017−2025 годы. Напомню, что в послании президента была обозначена цель — уже на рубеже 2019−2020 годов выйти на такие темпы роста экономики, которые бы превышали среднемировые», — уточнил глава правительства РФ.