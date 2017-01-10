Нью-Йорк, США, 10 января, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Американские власти приняли решение о закрытии 40-летней АЭС «Индиан-Пойнт», обеспечивающей около четверти потребителей Нью-Йорка. Как заявил губернатор штата Эндрю Куомо, к 2021 году атомная станция будет закрыта из-за опасений за безопасность миллионов людей. Об этом пишет агентство Reuters.

Safesecurevital.com Центральный пост управления АЭС «Индиан-Пойнт»

Издание отмечает, что Entergy Corp's в течение почти десяти лет боролась за то, чтобы продлить лицензию реактора. Однако в итоге властям штата удалось договориться с компанией о том, чтобы закрыть реактор. Власти дали Entergy Corp's время для того, чтобы найти альтернативный источник энергии на замену АЭС.

Губернатор Нью-Йорка заявил, что гордится тем, что смог договориться с компанией о закрытии АЭС на 14 лет раньше намеченного срока, «чтобы защитить безопасность всех жителей Нью-Йорка». АЭС «Индиан-Пойнт» имеет множество проблем, в том числе неисправные болты, различные утечки и пожары. К тому же в случае аварии в густонаселенном регионе не хватает путей для эвакуации людей. Да и с точки зрения сейсмологов эта АЭС является наиболее уязвимой от землетрясений, сказал Эндрю Куомо.

Он сообщил, что замена мощностей будет производиться на месте. В то же время это должен быть источник энергии, который не увеличит выбросы углеводорода и не повлияет значительным образом на стоимость электроэнергии для налогоплательщиков.

Справка:

АЭС «Индиант-Пойнт» начали строить на восточном берегу реки Гудзон в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, в 40 километрах от города Нью-Йорк в 1956 году, введена в эксплуатацию в 1962 году. Станция состоит из трех реакторов, все они водо-водяного типа с водой под давлением фирмы Westinghouse. Еще два реактора, которые действуют и по сей день, были подключены к сети в 1973 и 1975 годах. Общая мощность всех трех блоков сегодня составляет 2,069 МВт, что позволяет обеспечить электричеством четверть Нью-Йорка и прилегающего к нему округа Уэстчестер. На станции трудятся около тысячи человек. Они при закрытии АЭС потеряют работу.

Это единственная АЭС в США, которая располагается в такой близости от города-миллионника. В связи с этим жители Нью-Йорка довольно часто проводят акции протеста и митинги, требуя закрыть станцию. Например, в декабре 2015 года возле станции полиция задержала десять человек, которые натянули возле входа на АЭС черный скотч и множество плакатов с надписями против продления срока службы станции. Всего в таком протесте принимали участие около 30 человек.

Масло в огонь подлило еще и то, что в 2008 году ученые обнаружили возле АЭС сейсмически активную зону. Она располагается всего в двух километрах от АЭС «Индиан-Пойнт».

Что касается замены мощностей этой АЭС, то, как отмечает издание, существует несколько вариантов и их комбинаций. Рассматривается в том числе несколько проектов альтернативной энергетики Champlain Hudson Power Express, разрабатываемых Transmission Developers Inc. Суммарная мощность этих ветровых и гидроэнергетических проектов — 1000 МВт, стоимость — $2,2 млрд. Однако для реализации этого плана еще нужно инфраструктура. Также в качестве замены части мощностей рассматриваются газовые проекты мощностью до 1000 МВт.

Напомним, что срок эксплуатации реакторов истекал еще в 2012 и 2015 годах. Но эксплуатирующая организация Entergy еще в 2007 году подала заявку на продление работы АЭС. Теперь же второй реактор, который начал свою работу в 1973 году, будет закрыт уже в апреле 2020 года, а третий, введенный в эксплуатацию в 1975 году, будет закрыт в 2021-м.

Во время работы АЭС действительно произошел не один инцидент. Так, еще в 1973 году, спустя пять месяцев после запуска второго реактора станции, он был остановлен, когда обнаружили прогиб стального вкладыша бетонного купола реактора. После этого произошло еще несколько неприятных случаев. В мае 2015 года ИА REGNUM писало, что на АЭС произошел пожар — сработала противопожарная система и один из реакторов отключился.