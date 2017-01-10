Москва, 11 января, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 11 января, состоится первое пленарное заседание весенней сессии Госдумы VII созыва, сообщает ИА REGNUM. Сессию откроет спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

Также состоится «правительственный час» с участием министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Депутаты интересуются реализацией закона о «дальневосточном гектаре». С 1 февраля в России стартует третий этап реализации федерального закона. Меньше чем через месяц получить земельные участки на Дальнем Востоке в безвозмездное пользование смогут все жители России.

Кроме того, предполагается, что нижняя палата парламента в первом чтении рассмотрит законопроект о декриминализации побоев. Летом 2016 года Госдума приняла закон, согласно которому побои от родственников наказываются по Уголовному кодексу. Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторно совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

При этом, согласно законопроекту, побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 УК, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предлагается наказывать обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.