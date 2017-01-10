Абакан, 10 января, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В Хакасии задержана еще одна фигурантка по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 января, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Picserver.org Коррупция

В ведомстве уточнили, что в рамках уголовного дела задержана 26-летняя секретарь руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Пособничество в мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере с использованием служебного положения»). По ходатайству следствия в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в республике продолжается расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования.

Среди фигурантов числятся руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, а также трое сотрудников ГКУ «Межведомственный центр организации закупок» и четверо директоров подконтрольных им коммерческих организаций. По данным СУ СКР по региону, совершено хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 195 миллионов рублей.

В конце декабря 2016 года стало известно, что фигурантам уголовного дела, в том числе Бызову, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Добавим, 10 января хакасские коммунисты распространили обращение, в котором потребовали отставки главы региона Виктора Зимина. По их мнению, итоги кадровой политики губернатора Хакасии — «провальные». В том числе члены реготделения КПРФ припомнили Зимину арест Бызова.

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