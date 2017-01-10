Апшеронский район, Краснодарский край, 10 января, 2017, 15:14 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жертвами птичьего гриппа стали дикие лебеди. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управление Россельхознадзора 10 января, 131 погибшая птица была обнаружена на техническом водоеме территории «Водоканала» Апшеронского района.

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То, что птицы пали от птичьего гриппа подтвердили результаты анализов, направленных в кропоткинскую лабораторию. Они выявили грипп птиц тип А субтип Н5, цитирует информационное издание «Кубань 24» слова начальника ветеринарного управления Апшеронского района Александра Попова.

Тела погибших птиц сожгли, в очаге заболевания введен карантин, проводятся все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения болезни.

Вспышка заболевания гриппом птиц зафиксирована не только в Апшеронском районе, но и в Темрюкского районе Краснодарского края. Специалисты предписывают всем гражданам, занимающимся содержанием и разведением птицы, соблюдать ветеринарное законодательство для исключения риска заболевания птицы. В частности, запрещено перевозить птицу, продукты птицеводства, корма и кормовые добавки без контроля со стороны государственных ветеринарных специалистов и без ветеринарных сопроводительных документов, приобретать живую птицу и продукты птицеводства на стихийных рынках.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день карантин по птичьему гриппу введен в трех района Кубани. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев на прошедшей неделе.