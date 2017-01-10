Москва, 10 января, 2017, 14:35 — ИА Регнум. ЛДПР опровергает заявление лидера партии Владимира Жириновского о том, что в случае победы на выборах президента США Дональда Трампа вся Россия выпьет шампанское. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы ЛДПР в Госдуме.

Pixabay.com Шампанское

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский был упомянут в докладе национальной разведки США о влиянии России на выборы в Америке. В частности в докладе говорится, что «прокремлевский политик» Владимир Жириновский обещал, что вся Россия выпьет шампанское, если победит Дональд Трамп.

От фракции ЛДПР отправлено письмо в офис национальной разведки США, где уточняется, что политик нигде не заявлял, что в случае победы Трампа вся Россия поднимет бокал шампанского, хотя симпатизирующих Трампу хватало, сообщает пресс-служба.

«Это было исключительно предложение Владимира Жириновского, которое он реализовал сразу после объявления результатов выборов. Но если некоторым американским аналитикам хочется пригубить русское шампанское, то председатель ЛДПР готов выслать ящик с игристым на адрес посольства России в США», — говорится в сообщении.

В то же время Жириновский категорически опровергает тезис о том, что ЛДПР является «прокремлевской» партией. «Жестче, чем ЛДПР никто власть не критиковал нигде и никогда. Не случайно ЛДПР разделила второе-третье место на минувших парламентских выборах, так как люди увидели реальную альтернативу», — говорится в письме.

Вместе с тем 9 ноября 2016 года, комментируя предварительные итоги голосования, Жириновский перед пленарным заседанием Госдумы заявил, что в США победил лучший кандидат из двоих, российские политологи и журналисты, не предсказавшие победу Дональда Трампа, показали слабую аналитику и логику. Он сообщил, что ЛДПР направляет ему телеграмму с поздравлениями с победой. «Бабушка Хиллари пускай отдыхает, большинство русских за Трампа, всем шампанское!» — заключил депутат.