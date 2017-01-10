Токио, 10 января, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Новый роман популярного японского писателя Харуки Мураками будет называться «Убийство командора». Об этом сообщило издательство «Синтёся», которое выпустит новинку.

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Объявлена дата выхода книги в свет: 24 февраля двухтомник появится на полках магазинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, издательство «Синтёся» в начале декабря объявило, что новая книга Мураками начнёт продаваться в феврале 2017 года. Название романа держалось в тайне, сообщалось лишь, что он будет большим.

Напомним, Мураками получил широкую известность за пределами Японии после публикации таких романов как «Охота на овец», «Страна Чудес без тормозов и Конец Света», «1Q84».