Багдад, 10 января, 2017, 13:16 — ИА Регнум.



Noonpost.net Нефтедобыча

Ирак сократил добычу нефти на 160 тыс. баррелей в сутки с начала января в соответствии с решением ОПЕК о снижении добычи, заявили в Министерстве нефтяной промышленности страны 10 января. Об этом сообщает Reuters.

Согласно заявлению, распространенному министерством, глава ведомства Джабар Али аль-Ляиби выразил надежду, что к концу января страна сможет сократить добычу на 210 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, 30 ноября 2016 года страны-экспортеры ОПЕК заключили соглашение о сокращении добычи нефти в целях стабилизации нефтяного рынка. Для членов организации сокращение составит порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что снизит уровень добычи на отметку в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны же, не входящие в ОПЕК, снизят объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.