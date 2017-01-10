Москва, 10 января, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Расширение «списка Магнтитского» — «истерика и агония, выраженная во всех последних шагах властей США», Россия может принять ответные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Наш ответ Чемберлену. Советский плакат

«Хочу напомнить, что в России действует закон об ответных мерах на «Акт Магнитского», согласно которому МИД и даже наши депутаты и сенаторы вправе предложить расшить «черные списки» американских граждан, виновных в нарушении прав россиян. Таких случаев не мало», — отметил парламентарий.

«Однако решение, насколько зеркальным в этот раз будет ответ, должно приниматься в рамках тесных консультаций. Учитывая фактор скорой передачи власти в США, как и в случае с высылкой дипломатов РФ из Америки, ответные шаги России могут быть и ассиметричные», — полагает глава комитета Госдумы.

По словам депутата, символично, что так называемый «Акт Магнитского» был принят в начале второго президентского срока Барака Обамы и ознаменовал начало процесса срыва перезагрузки отношений России и США, поставив их, по сути, на рельсы «холодной войны». «И сейчас, уходя в историю, администрация Обамы и ее сторонники по-прежнему сохраняют курс на конфронтацию с Россией. Эта, своего рода истерика и агония, выраженная во всех последних шагах властей США в отношении РФ, безусловно, осложняет возможность восстановления российско-американского диалога», — констатировал Слуцкий.

Министерство финансов США в обновленный санкционный список внесло главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, а также Станислава Гордиевского, Дмитрия Ковтуна, Андрея Лугового и Геннадия Плаксина.