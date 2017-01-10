Курск, 10 января, 2017, 12:16 — ИА Регнум. Рейс из Курска в Москву с 9 января осуществляет ЗАО АК «РусЛайн». О смене авиаперевозчика ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

iphotocommerce Самолет

Рейсы по маршруту «Москва (Домодедово) — Курск — Москва (Домодедово)» будут осуществляться пять дней в неделю: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу. Принимать пассажиров будет воздушное судно Bombardier CRJ 100/200 вместимостью 50 пассажиров.

Расписание полетов немного изменилось по сравнению с предыдущим годом: вылет из Курска назначен на 7:50, прибытие в Москву — в 9:00. Следующий вылет из Москвы — в 18:40, прибытие в Курск — в 19:50. Цена одного билета начинается от 3300 рублей.

По словам председателя комитета промышленности, транспорта и связи Курской области Сергея Шатала, сейчас с авиакомпаниями и Росавиацией прорабатывается организация полетов из Курска в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Анапу и Сочи на условиях софинансирования — 50% из областного бюджета, 50% из федерального. Окончательное решение по софинансируемым маршрутам остается за Росавиацией.