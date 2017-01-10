Москва, 10 января, 2017, 12:02 — ИА Регнум. Механизм предоставления бюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на диверсификацию экономики и создание рабочих мест в моногородах через негосударственную некоммерческую организацию, не являющуюся участником бюджетного процесса, вывел за пределы бюджетного законодательства регулирование правоотношений, возникающих у этой организации при использовании полученных из федерального бюджета средств. Такой механизм не позволяет в полной мере обеспечить исполнение установленных Бюджетным кодексом РФ принципов эффективности использования бюджетных средств, адресности и целевого характера бюджетных средств, а также применение бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

Publicdomainpictures.net Деньги на ветер

В 2014—2015 гг. в Фонд из федерального бюджета в виде субсидий направлено 7,5 млрд рублей. В текущем году — 7,2 млрд рублей. На финансирование «Приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» Минэкономразвития предусмотрены бюджетные ассигнования для предоставления субсидии Фонду на 2017 г. и плановый период 2018—2019 гг. в общей сумме 15,9 млрд рублей. При этом в Минэкономразвития при обосновании бюджетных ассигнований отсутствовала информация о сметной стоимости инвестиционных проектов, наличии проектной документации с положительным заключением государственной экспертизы, решениях о предоставлении земельных участков под строительство, а также об объемах финансового обеспечения проектов за счет средств региональных бюджетов. В результате средства, выделенные Фонду из федерального бюджета в 2014—2015 гг., по мнению Счетной палаты, значительно превышали его реальные потребности и могли быть предоставлены в более поздние сроки. Объем неиспользованной субсидии на 16 ноября 2016 г. составлял 2,2 млрд рублей.

За счет субсидий Фонд осуществляет расходы на обучение «команд, управляющих проектами развития моногородов». В 2015—2016 гг. обучение проходило в негосударственном образовательном учреждении «Московская школа управления «Сколково». Стоимость обучения одного слушателя составила 846,2 тыс. рублей. «Фондом планируется направить на обучение команд, управляющих проектами развития моногородов, еще 1,3 млрд рублей, стоимость обучения одного слушателя — 900 тыс. рублей, что более чем в 11 раз превышает среднюю стоимость обучения по аналогичным программам, предлагаемым ведущими образовательными организациями Российской Федерации», — отметил аудитор Сергей Агапцов. По его словам, выборочный анализ деятельности уже обученных членов «команд, управляющих проектами развития моногородов», показал, что в дальнейшем большинство из них не связывает свою трудовую деятельность с работой в моногородах.

За счет субсидии также осуществляются расходы на содержание Фонда, которые за период 2015—2016 гг. составили 410,6 млн рублей. В структуре административно-хозяйственных расходов Фонда наибольшую статью расходов составляли расходы на заработную плату. В 2015 г. среднемесячная заработная плата составила 279,6 тыс. рублей. Согласно штатному расписанию Фонда, в штате предусмотрено 57 единиц. Фактический фонд оплаты труда штатной единицы «Генеральный директор» за 2015 г. — 9 месяцев 2016 г. составил 20,6 млн рублей. Уровень заработной платы работников Фонда, выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, со стороны Минэкономразвития не ограничивался.

Согласно отчету Фонда о достижении значений целевых показателей эффективности использования субсидии (совокупности субсидий) на 1 октября 2016 г. количество созданных рабочих мест в получивших поддержку моногородах составило 1 506 единиц. Это превышает плановые значения более чем в шесть раз. Объем привлеченных инвестиций в моногорода, получившие поддержку за счет субсидии, составил почти 13 млрд рублей при плановом значении целевого показателя всего 500 млн рублей. При этом из 7,5 млрд рублей. субсидий не было израсходовано более 4 млрд рублей, или 54%. Существенное перевыполнение плановых значений целевых показателей может свидетельствовать как о занижении плановых значений целевых показателей, так и о слабой взаимоувязке показателей с финансированием мероприятий при реализации соглашений.

Минэкономразвития не осуществляло должный контроль за использованием субсидий и полученных доходов от размещения временно свободных денежных средств. На момент проверки отчетность Фонда об использовании субсидий не была приведена в соответствие с правилами предоставления субсидий.

«Проверка показала, что социально-экономическое положение большинства моногородов, несмотря на принимаемые меры со стороны государства, ухудшается, при этом бюджетные расходы увеличиваются. В целом существующая система государственной поддержки моногородов характеризуется формализмом и отсутствием исполнительной дисциплины, а также отсутствием ответственности за принятые решения и их последствия», — резюмировал аудитор.

Счетная палата РФ направит представления Минэкономразвития России и в некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов», а также информационное письмо — в Федеральное казначейство и отчет — в палаты Федерального Собрания.