Каир, 10 января, 2017, 11:43 — ИА Регнум.



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Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси заявил 9 января, что его страну ждет напряженная борьба с исламскими радикалами на севере Синайского полуострова, сообщает Associated Press.

С таким заявлением глава государства выступил в связи с терактом, произошедшим 9 января в городе Эль-Ариш, где в результате взрыва заминированного грузовика погибли по меньшей мере восемь человек.

По словам Ас-Сиси, стране придется заплатить высокую цену в ходе борьбы с терроризмом. Он также отметил, что Каир справляется в одиночку с мятежниками и боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), орудующими на севере Синайского полуострова.