Москва, 10 января, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Российская сторона приступила к сокращению добычи нефти в соответствии с договоренностями, заключенными со странами ОПЕК. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, передает RТ.

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Отмечается, что снижение пока происходит с темпами, превышающими 50 тыс. баррелей в сутки. Такое значение было озвучено в качестве цели на январь. Ранее сообщалось о том, что 6 января в РФ нефтедобыча была снижена на 1,2%.

Напомним, 10 декабря государства, не входящие в Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), договорились о суммарном сокращении нефтедобычи на 558 тыс. баррелей в сутки. К соглашению присоединилась и Россия, обязавшаяся сократить добычу нефти на 300 тыс. баррелей.