Рига, 10 января, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Россия может снять часть ограничений на поставки шпрот из стран Прибалтики в 2017 году, заявил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко, сообщает Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

По его словам, в настоящее время федеральная служба ждет от прибалтийских коллег предложения по возобновлению поставок. «Заинтересованность возникла у них сразу же после заявления руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта о том, что это возможно», — отметил Алексеенко. Он также добавил, что сейчас ведомство ждет от властей стран список предприятий-экспортеров, а также «гарантии, что те замечания, из-за которых было введено ограничение, устранены».

Напомним, Россельхознадзор запретил ввоз в Россию рыбных консервов из Латвии и Эстонии в мае 2015 года. Ведомство объяснило свое решение выявленными в этой продукции системными нарушениями. Было объявлено, что в партии консервированных шпрот из Латвии был обнаружен канцероген бензапирен. В ведомстве подчеркивали, что бензапирен «является наиболее типичным химическим канцерогеном окружающей среды» и опасен для человека даже при малой концентрации.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки практически не осваиваются, а надежды на возможное открытие российского рынка для производителей рыбных консервов до сих пор не сбылись.