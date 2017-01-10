Пенза, 10 января, 2017, 10:40 — ИА Регнум. В Пензенской области закончился месячник по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией, который проходил с 5 декабря 2016 года по 5 января 2017-го. Большая часть звонков поступила от жителей Пензы и Пензенского района, такую информацию распространили региональные власти, сообщает ИА REGNUM.

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Немало обращений о незаконной торговле алкоголем было из Бессоновского, Нижнеломовского, Мокшанского, Шемышейского и Городищенского районов. Сообщения касались фактов продажи контрафактной водки и другого крепкого алкоголя, торговли «настойками», «лосьонами» и другими суррогатами, продажи самогона, а также иных нарушений торговли спиртным, отметили власти.

Как доложил на совещании в правительстве Пензенской области 9 января начальник управления общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области Валерий Муругов, только за новогодние выходные межведомственная общественная группа, организованная в рамках месячника, совершила выезды в 11 населенных пунктов Пензенской области. Было зафиксировано пять фактов реализации алкогольной продукции с нарушениями законодательства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2016 года в Кузнецке в одном из кафе во время празднования дня рождения произошло массовое отравление метиловым спиртом. Утром 22 ноября СУ СКР региона сообщило о госпитализации 11 человек и смерти троих мужчин, которых не смогли спасти врачи. Позже ведомство констатировало смерть четвертого мужчины. 13 человек находились в больнице. У всех погибших и госпитализированных в крови выявлено наличие метилового спирта (метанола). По фактам смерти посетителей кафе в Кузнецке межрайонным следственным отделом СУ СКР области возбуждено уголовное дело по статье «Хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

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