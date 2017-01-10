Москва, 10 января, 2017, 10:34 — ИА Регнум. Гособоронзаказ по поставкам подвижных стратегических ракетных комплексов «Ярс» может не выполниться в срок. Причина — в проблемах с поставками оборудования для гидравлических систем пусковых установок комплекса. Об этом сообщается в письме первому заместителю генерального директора госкорпорации «Ростех» Владимиру Артякову, написанному главой Московского института теплотехники (МИТ) Сергеем Никулиным, пишет газета «Коммерсантъ».

Mil.by Ракетный комплекс «Ярс»

Издание уточняет, что МИТ столкнулся с проблемами оборонного заказа: задерживаются поставки оборудования для гидравлических систем пусковых установок с Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ). Предприятие испытывает экономические трудности и проблемы с кредиторами.

Узнав об этом, руководство МИТ обратилось в «Ростех» с просьбой дублировать производство необходимого оборудования на Ковровском электромеханическом заводе. Институт отмечает, что на развёртывание производства нужно время — примерно шесть месяцев.

Как говорится в письме главы МИТ, институт по государственному контракту (от 29 сентября 2011 года) поставляет Минобороны агрегаты У175М1. Гидравлическую систему для них производят Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИ АГ) и ПЭМЗ (поставляет оборудование для этой гидравлической системы).

«Предприятие свои обязательства по контрактам с ЦНИИ АГ не выполняет, находится в предбанкротном состоянии»,— говорится в письме Никулина.

В документе отмечается, что на ПЭМЗ был перечислен аванс в размере 80% от объёма поставок 2017 года. Тем не менее, комплектующие предприятие вовремя не закупило, оборудование не поставляется с июня прошлого года. Госзаказ находится под угрозой.

«Прошу вас оказать содействие в восстановлении производства на Подольском электромеханическом заводе и подготовке производства оборудования для гидравлической системы агрегата У175М1 на Ковровском электромеханическом заводе», — сообщается в письме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре командующий РВСН Сергей Каракаев заявил, что осуществлена закупка вооружения и техники для постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах базирования. Это обеспечило перевооружение пяти полков РВСН на ракетный комплекс «Ярс».