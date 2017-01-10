Симферополь, 10 января, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности начальника службы автомобильных дорог Крыма Игорь Кравченко уволен с занимаемой должности. Об этом, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Крым, стало известно 9 января на встрече Сергея Аксенова с министром транспорта Анатолием Волковым и главой администрации города Симферополя Геннадием Бахаревым по вопросам состояния дорог.

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«Кстати, начальник Службы автомобильных дорог написал заявление об увольнении?», — спросил Волкова глава Крыма. Министр ответил утвердительно и сообщил, что на пост назначен исполняющий обязанности.

На встрече отмечалось, что из-за обильных осадков, перепадов температуры появилось большое количество аварийных ям на проезжей части. Однако провести капитальный ремонт на большинстве участков возможности нет, а потому принято решение ремонтировать дороги ямочно.

«Мы с вами понимаем, что ямочный ремонт в таком виде, в котором есть — как ликвидация аварийных ситуаций, — будет осуществляться от 5 до 10 лет точечно на тех местах, где капитальный ремонт не производился. Кстати, необходимо проанализировать ситуацию, на каких дорогах ямы возникли: если на тех, где в прошлом году выполнены ремонтные работы, в рамках гарантийного обязательства подрядчики должны немедленно всё устранить. Если подрядчики не выполнят это, то с ними будут разбираться правоохранительные органы», — подчеркнул Аксёнов.

В то же время, отметил Аксенов, для Крыма погодные условия, при которых дороги многократно замерзают и оттаивают, нередки, и трещины на дорогах образуются там, где подрядчики некачественно выполнили работы. «Прошу включиться в этот процесс, и прямая команда ГУП РК «Крымавтодор» — закупить соответствующую технику. Плохо, что этого не сделали ранее те коллеги, которые уже уволены», — сказал Аксенов.

На заседании отдельно обсуждалась ситуация с состоянием дорог в Симферополе — на днях в социальных сетях появились сообщения о нарушениях при укладе плитки в центре города: «На реконструируемых улицах в центре крымской столицы в 17:20 симферопольцы засняли, как из тротуарной плитки в районе скамейки вырывается пламя и валит черный дым. Вместе с этим, мигает световая ель и уличное освещение», — говорилось в одном из сообщений.

Как заявил глава Симферополя Геннадий Бахарев, 9 января на место выезжала межведомственная комиссия совместно с представителями службы технического надзора.

«Все претензии жителей, которые были получены в обращениях в социальных сетях, на электронную почту, подтверждаются. Объяснения подрядчика звучали в большей степени для меня наивно. Директор ГУП РК «Служба технического надзора» Владимир Александренко выдал все предписания. У нас есть зафиксированные факты этих предписаний, они учтены, поэтому деньги в полном объёме не выплачены, только 60%. Остатки денег подрядчик получит только после того, как все работы будут выполнены качественно», — заявил Бахарев.