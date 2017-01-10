Санкт-Петербург, 10 января, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Молодой мужчина погиб утром 10 января, упав на рельсы на станции метро «Площадь Александра Невского». Инцидент вызвал перебои в работе четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

Падение мужчины произошло в 07:43. Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», упавшего вытащили на платформу еще живым. Об этом же заявили ранее в пресс-службе подземки.

Однако позже молодой человек, которому было всего 22 года, скончался от полученных травм.

По данным СМИ, из-за случившегося было временно приостановлено движение по четвертой линии в обе стороны. Это вызвало давку на станциях «Ладожская», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко» в утренний час пик. Позже ситуация нормализовалась.